Продажу жилья в России хотят сделать необратимой

Нотариусы выступили с жесткой инициативой, сообщает ИА DEITA.RU.

В России фиксируется масса случаев, когда пенсионерам возвращают проданные при давлении мошенников квартиры - однако покупатели остаются и без жилья, и без денег. Суды в таких происшествиях в основном встают на сторону продавца.

Как сообщают «Известия», волна судебных разбирательств, призванных защитить обманутых продавцов, поставила в безвыходное положение добросовестных покупателей, которые, заплатив деньги, остаются и без жилья, и без средств.

Федеральная нотариальная палата предлагает закрепить на законодательном уровне принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости. Об этом сообщили на круглом столе специалистов в данной сфере.

Ключевым условием должно стать обязательное нотариальное удостоверение сделки. Юридическая чистота сделки должна быть тщательно проверена. Реальная воля сторон выяснится при личной беседе.

Если нотариус решит, что в воле той или иной стороны имеется сомнения, то сделала будет аннулирована. Уточняется, что в случае ошибки ущерб будет компенсирован за счет системы страхования, личного имущества нотариуса и Компенсационного фонда ФНП.