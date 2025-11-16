Россиянам объяснили, что делать перед покупкой квартиры

Юристы рекомендуют россиянам проводить тщательную проверку перед покупкой квартиры, чтобы избежать потери денег и жилья. Поводом для таких советов стал значительный рост числа судебных разбирательств, когда продавцы пытаются оспорить сделку уже после ее завершения. По данным экспертов, за последний год количество подобных случаев увеличилось на пятнадцать-двадцать процентов, сообщает РБК.

Особую опасность представляют ситуации, когда продавцами выступают пожилые люди, однако, по словам специалистов, под влияние мошенников могут попасть и граждане моложе пятидесяти лет. Юрист Евгений Яшенков советует обращать внимание на несколько ключевых моментов. Важно не занижать и не завышать стоимость жилья в договоре, изучить профессиональную деятельность продавца, проверить его на наличие судебных тяжб и долговых обязательств.

Риелтор Николай Зырянов добавляет, что даже справки из медицинских учреждений не дают полной гарантии безопасности. Он рекомендует задавать продавцу нестандартные вопросы, например, о размере налога с продажи. Если человек не знает ответа, возможно, он не интересовался этим вопросом, так как рассчитывает вернуть квартиру через суд.

Также должно насторожить, если объявление составлено грамотно, но продавец действует без помощи профессионального агента. Специалисты советуют обращать внимание на поведение человека — как на излишнее волнение, так и на неестественное спокойствие. При этом эксперты подчеркивают, что стопроцентной защиты от мошеннических схем, к сожалению, не существует.