В России предложили проверять на дееспособность продавцов квартир старше 60 лет

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко с предложением ввести обязательное подтверждение дееспособности при заключении сделок по продаже квартир для людей старше 60 лет. Об этом следует из текста письма.

«Прошу Вас изложить позицию министерства <...> относительно целесообразности закрепления требования, обязывающего <...> лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет) или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность», — говорится в тексте обращения. Выдержки из него публикует ТАСС.

Сенатор также подчеркнул, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа собственников, которые оспаривают сделки по купле-продаже квартир. В настоящее время законодательство не требует обязательного предоставления документов, подтверждающих дееспособность участников сделок с недвижимостью, однако покупатели могут запросить такие документы, чтобы минимизировать возможные риски.

По словам Гибатдинова, статистика Российской гильдии риелторов за 2024–2025 годы демонстрирует рост на 15–20 процентов количества судебных разбирательств, связанных с попытками бывших собственников вернуть недвижимость после ее продажи. Сенатор также отметил, что анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев суды признают подобные сделки недействительными и возвращают недвижимость прежним владельцам. Кроме того, по словам сенатора, среди участников таких фиктивных сделок нередко встречаются пожилые люди, которые иногда стремятся оспорить сделку, преследуя цель получить финансовую выгоду.

В одном из последних известных случаев в Санкт-Петербурге пенсионерка отказалась освобождать проданную квартиру, утверждая, что стала жертвой обмана. Пожилая женщина планировала продать недвижимость, чтобы переехать к сыну в Австралию, но теперь утверждает, что ее обманули аферисты. Женщину, купившую квартиру, пенсионерка отказалась пускать на порог. Опасаясь потерять и деньги, и жилье, несостоявшаяся собственница была вынуждена обратиться в суд, поскольку ради покупки квартиры ей пришлось взять ипотеку на 30 лет.