Россиянам назвали способы купить квартиру дешевле

Квартиры с окнами на одну сторону, рядом с шахтами лифтов или техническими этажами продают дешевле. Способы сэкономить при выборе жилья назвали россиянам специалисты девелоперской компании Dominanta, пишут «Известия».

Главным фактором, который влияет на стоимость недвижимости, эксперты назвали этажность. Так, в проектах бизнес- и премиум-классов квартиры на высоких этажах обходятся покупателям почти на треть дороже аналогичных вариантов на нижних.

Есть и скрытые критерии, которые влияют на цену. Например, квартиры рядом с шахтами лифтов и или техническими помещениями обычно продают с небольшими скидками. Дешевле обойдутся и объекты, окна которых выходят только на одну сторону.

Ранее в России предложили продавать квартиры по метру. По мнению авторов инициативы, новый подход позволит семьям не тревожиться, что деньги обесценятся быстрее, чем они успеют накопить на первоначальный взнос.