Стало известно о неожиданно росте «квартирного туризма» в Москве

Осенью в московской «вторичке» стало больше людей, которые смотрят квартиры, но не покупают. По данным «Инком-Недвижимости», в мае таких было около 30%, а в ноябре уже 40%. Весной цифра была ещё ниже — примерно 15%.

«Квартирные туристы» — это те, кто ходит на просмотры, но не выходит на сделку. В этом году это в основном люди с крупными вкладами. Пока доходность по депозитам высока, они не спешат покупать и просто присматриваются к рынку. Риелторы говорят, что рост такого поведения связан именно с вкладчиками, которые рассчитывают позже перевести деньги в недвижимость.

Второй фактор — нехватка ликвидных вариантов. Даже в районах с большим количеством предложений число квартир сократилось на 2–16,5% за год.

Этот «туризм» характерен в основном для массового сегмента. В дорогом жилье ситуация другая: осенью там вырос спрос, и вкладчики уже начали переводить деньги в покупку. В октябре количество сделок и авансов в диапазоне 30–50 млн рублей увеличилось на 15% к прошлому году. В компании объясняют это тем, что люди решили не ждать падения доходности вкладов и заранее активизировались, ожидая роста цен на «вторичку».

Клиенты массового сегмента думают иначе: пока держат деньги на депозитах и собираются покупать ближе к декабрю–январю. Но к тому времени квартиры могут подорожать, и выгода от вклада окажется меньше.

По оценке «Дом.РФ», потенциальными покупателями могут стать владельцы около 12 млн счетов, на которые в прошлом году пришло в сумме 7,3 трлн рублей. При этом массового перехода этих денег в жильё не ждут: значительная часть вкладчиков не заинтересована в улучшении условий и не планирует покупать недвижимость.