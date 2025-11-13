Названо условие для массовой ипотеки в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал условием массового использования ипотеки в стране ключевую ставку ЦБ 5—6%.

Об этом он сказал в кулуарах бизнес-форума Россия — Оман.

«Я всегда говорю, что ипотека в стране должна быть 5—6%, тогда она будет массовой. Сейчас я считаю, что если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнёт оживать», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, даже недавнее снижение ставки до 16,5% дало определённое увеличение, в результате чего рынок начинает оживать.

«И самое главное, что начинает появляться рыночная ипотека, которой у нас фактически в общей доле последний год оставалось 18%. Это очень мало», — подчеркнул он.

