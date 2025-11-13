Россиянам назвали главное отличие ЖК для богатых

Lenta.ru

Элитные жилые комплексы (ЖК), которые могут позволить себе богатые россияне, отличаются повышенным уровнем безопасности. Об этом News.ru рассказала эксперт по недвижимости Алана Радыш.

В городских премиальных ЖК комфорт организован по принципу отеля с пятизвездочным сервисом с многоуровневым контролем безопасности — это КПП, видеонаблюдение, патрулирование и строгая регулировка попадания на территорию.

В загородных поселках приоритеты смещены в сторону простора, автономии, близости к природе и индивидуального подхода. Главным преимуществом считается наличие собственного пространства, где владельцы могут создавать сад, бассейн, террасу, а также жить в тишине благодаря отсутствию соседей поблизости.

Обслуживание в элитных комплексах построено по принципу «невидимого присутствия»: персонал работает по вызову, предоставляя услуги от клининга до помощи в организации мероприятий, а управляющая компания отвечает за порядок, инженерные системы и охрану.﻿

Многие загородные элитные дома напоминают курорты с фитнес-центрами, бассейнами, теннисными кортами, конюшнями, спа-зонами и клубными домами с ресторанами и лаунж-пространствами, где жители могут заниматься спортом, отдыхать и общаться, не покидая территорию, рассказала эксперт.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с идеей запретить строительство премиальных жилых комплексов в центрах крупных городов. Более того, политик предложил обязать застройщиков возводить в центре города социальное жилье.