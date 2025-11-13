Nikoliers: объем продаж штаб-квартир в Москве увеличился в четыре раза

Объем сделок по продаже штаб-квартир в Москве увеличился в период с начала 2024 года по конец сентября 2025 года до 800 тыс. кв. м, что в четыре раза больше по сравнению с 2020-2023 годами - 191 тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Объем сделок по продаже штаб-квартир в Москве увеличился с начала 2024 года по конец сентября 2025 года до 800 тыс. кв. м, что в четыре раза больше по сравнению с 2020-2023 годами, когда было продано 191 тыс. кв. м штаб-квартир", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, ключевым трендом последних лет становится переход от аренды к покупке офисной недвижимости для собственных нужд, в том числе для размещения штаб-квартир. Так, в период 2020-2023 годов, предшествовавший активности 2024 года, в спросе на штаб-квартиры преобладала аренда, формировавшая 68% общего объема сделок под этот сегмент. Однако с 2024 года по настоящий момент доля сделок на продажу в общем объеме под штаб-квартиры составила 78%. Аналитики прогнозируют, что тренд будет усиливаться в ближайшее время из-за преобладания проектов на продажу до 2030 года в новом строительстве.

Отмечается, что с 2020 года по III квартал 2025-го совокупный объем сделок с офисными площадями в Москве составил 8,6 млн кв. м, из которых 19% (1,6 млн кв. м) пришлось на сделки по приобретению и аренде площадей под штаб-квартиры. Наиболее активно сделки со штаб-квартирами заключаются с 2023 года - тогда их объем вырос до 239 тыс. кв. м или на 14% от общего объема спроса. Рост произошел за счет крупных сделок корпораций федерального уровня.

В период с 2020 по 2023 год средний объем арендованной под штаб-квартиру офисной площади составлял 5,58 тыс. кв. м, а средняя площадь приобретаемой недвижимости для этих же целей - 12,7 тыс. кв. м. За 2024 год средние площади по сделкам по аренде штаб-квартир выросли до 10,1 тыс. кв. м, по покупке - до 73,8 тыс. кв. м. За период с 2024 года по III квартал 2025 года включительно средняя площадь сделки под аренду штаб-квартиры составила 8,3 тыс. кв. м и 57 тыс. кв. м - под продажу.

Анонсируемый ввод офисных площадей в Москве суммарно за 2025-2029 годы составит 4,3 млн кв. м, включая уже введенные проекты за первые девять месяцев 2025 года. При этом в 2029-м доля объектов под продажу увеличится до 71% от общего объема нового строительства.