Льготная ипотека может стать недоступной почти для 3 млн российских семей

Если ставка по семейной ипотеке для семей с одним ребенком вырастет с 6% до 12%, программа станет недоступной почти для 3 миллионов российских семей. Такие данные приводят аналитики и сервис «Домклик». Ежемесячный платеж по кредиту может увеличиться на 38%, а переплата — в 2,5 раза.

Минфин обсуждает введение дифференцированных ставок: 10–12% для семей с одним ребенком, 6% — с двумя, 4% — с тремя и более детьми. Новые условия могут вступить в силу с 2026 года. Сейчас 55% российских семей имеют одного ребенка, и именно они окажутся под наибольшим давлением при изменении правил, пишут «Известия».

Эксперты прогнозируют всплеск интереса к семейной ипотеке до конца 2025 года — выдачи могут вырасти на 20–30%. Однако рост цен на жилье и снижение сбережений ограничат возможности заемщиков. После вступления новых условий в силу в 2026 году объем выдач на первичном рынке может снизиться на 15–20%.

При этом власти намерены сделать программу более адресной — льготы должны получить те семьи, которые действительно нуждаются в поддержке.