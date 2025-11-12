В ГД прокомментировали возможность продления срока ипотеки

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что увеличение максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет в России в настоящее время не обсуждается, пишет ТАСС.

Кошелев подчеркнул, что проблема доступности жилья решается при помощи субсидирования процентных ставок. Он также добавил, что в отличие от американского ипотечного рынка, где проблема как раз решается за счет изменения срока кредита, в России он зависит от государственных льготных программ.

Ранее депутат Госдумы РФ Нина Останина назвала единственный способ обзавестись жильем для молодой семьи. Кроме того, она подвергла критике обсуждаемую инициативу о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке.