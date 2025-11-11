Россиянам назвали выгодные альтернативы московским новостройкам

В сентябре 2025 года средняя стоимость квартиры в старой Москве составила 18 миллионов рублей за площадь в 48 квадратных метров. За пределами столицы такая сумма позволяет приобрести престижный таунхаус или бизнес-объект в Подмосковье, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Метриум».

Эксперты поделились информацией о новых возможностях на рынке недвижимости. В Подмосковье появляются премиум-проекты с дворцами спорта, термальными комплексами, парками и набережными. Покупка такой недвижимости напоминает абонемент в загородный клуб.

В материале говорится, что современные гибридные формы занятости и использование удаленных технологий существенно изменили предпочтения покупателей жилья. Теперь люди стремятся к созданию комфортной среды, не жертвуя уровнем жизни ради сокращения времени на дорогу.

Для тех, кто хочет найти баланс между квартирой и загородным домом, идеальным решением могут стать таунхаусы в Подмосковье площадью 160–170 кв. м с собственным двориком и охраной. Эти объекты недвижимости позволяют эффективно зонировать пространство, что особенно важно для больших семей.

Мечта о собственном доме в Подмосковье может быть реализована в различных вариантах. Например, это может быть уютный домик у пруда всего в 6 километрах от столицы. Или же это может быть роскошный особняк, расположенный в 45 километрах от МКАД. Площадь такого дома составляет 420 квадратных метров, а земельный участок — 17 соток. На территории есть баня, беседка и гараж.

Также сообщается, что интересным и необычным вариантом является фермерское хозяйство на большом участке земли. Такой участок можно использовать для ведения сельского хозяйства, животноводства или организации агротуризма.

За стоимость московской квартиры можно приобрести готовый бизнес в различных сферах — от гостиничного дела до производства крафтовых товаров. Теперь понятие «ликвидность» не ограничивается близостью к центру города. Современные покупатели ценят личное пространство, тишину и уникальный образ жизни.