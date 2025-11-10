В России предложили выдавать бесплатные квартиры молодым парам

Молодым парам в России предложили квартиры за любовь и терпение. Власти рассматривают возможность запуска программы, которая позволит молодым семьям получить жилье сразу, сообщает «Абзац» со ссылкой на политолога Вадима Попова.

Однако, как отмечается, чтобы окончательно оформить недвижимость в собственность, пара должна прожить вместе не менее десяти лет и завести ребенка. В случае развода квартира вернется государству.

По словам собеседника Telegram-канала, именно жилищный вопрос часто мешает молодежи создавать семьи. Наличие общей жилплощади не всегда становится препятствием для расставания, но позволяет людям строить долгосрочные планы на жизнь и не откладывать решение о рождении ребенка, добавил он.

Ранее эксперт Марина Семенова выступила с предложением разрешить использование материнского капитала для улучшения здоровья всех членов семьи. По ее словам, семьи должны иметь возможность тратить маткапитал по своему усмотрению.