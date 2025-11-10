Дороговизна жилья толкает молодежь на "вечную" аренду

Из-за высоких цен на жилье и "заградительных" ставок по ипотеке все больше молодых горожан отдают предпочтение долгосрочной аренде квартир. Кто-то видит в этом проявление тренда, свойственного странам Запада, где доля арендаторов жилья значительно превышает процент собственников. Другие же считают такое поведение ошибкой молодости.

Сервис "Яндекс Аренда" фиксирует, что зумеры сегодня чаще россиян других поколений выбирают аренду квартир вместо покупки жилья в ипотеку. Больше всего молодым нравится снимать квартиры в новых домах, которым не старше пяти лет. В Петербурге на долю таких предложений приходится почти 16 процентов рынка долгосрочной аренды. Съем квартиры в новом доме сегодня выбирают две трети респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. В других возрастных группах доля таких ответов на квартирный вопрос существенно меньше: среди миллениалов - 54 процента, в поколении Х - 43 процента. Имея возможность арендовать квартиру в новостройке, всего лишь внеся залог - вместо того чтобы копить на первоначальный взнос и "влезать" в ипотеку, - молодые люди все чаще выбирают первый вариант.

По данным сервиса, стоимость аренды наиболее популярных у арендаторов однокомнатных квартир в современных ЖК в Петербурге сегодня начинается от 28 тысяч рублей. Такие выгодные лоты уходят мгновенно. Медианная аренда съемного жилья (ниже которой - половина предложений, а выше - другая половина) во вчерашних новостройках в Петербурге для студий составляет 46 тысяч рублей в месяц, для однокомнатных квартир - 63 тысячи, для двухкомнатных - 90 тысяч, для трехкомнатных - 159 тысяч. Если снять "фильтр" на новый дом, то можно найти подешевле: без учета возраста здания медиана составляет соответственно 42, 48, 70 и 96 тысяч рублей.

Как считает петербургский риелтор Алексей Бондарев, выбирая аренду, молодые люди идут по пути наименьшего сопротивления. Не желая разбираться в особенностях рынка недвижимости, искать варианты и "напрягаться", поколение зумеров остается без собственного жилья, а значит и без прочного фундамента, на основе которого можно выстроить семейное благополучие. Мешает и низкий уровень информированности молодежи об инструментах, облегчающих первый шаг к своей квартире, помимо пресловутой ипотеки. Например, таких, как рассрочка от застройщика, раннее бронирование на стадии котлована или покупка с партнером.

По мнению эксперта, дело не столько в выросших ценах на жилье и размерах ипотечных платежей, сколько в отказе от финансовой самодисциплины, позволяющей эффективно управлять своими расходами. Вместо поиска приемлемых схем молодежь предпочитает откладывать деньги на отпуск, хобби и гаджеты. Между тем, по словам Бондарева, сегодня на рынке можно найти студии в новостройках по цене 5,5-6 миллионов рублей. При первоначальном взносе в 15 процентов (от 825 тысяч рублей) ежемесячный платеж составит 42-50 тысяч рублей. Это сопоставимо со стоимостью аренды аналогичной квартиры.

"Но зумеры не готовы к компромиссам. Им подавай лофт в центре, и желательно сразу", - замечает риелтор.

Эти расчеты в целом подтверждаются и аналитиками рынка. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", минимальная стоимость студии в уже готовых для заселения петербургских новостройках сегодня начинается от 3,4 миллиона рублей, в Ленобласти - от 2,8 миллиона. При первоначальном взносе в размере 20 процентов и текущих рыночных ипотечных программах ежемесячный платеж за областную студию составит порядка 43 тысяч рублей. Столько же в среднем придется отдать за аренду студии в Петербурге. Которая все равно останется чужой.

"Долгосрочная аренда может быть выгоднее ипотеки в тех случаях, когда ежемесячный платеж по ипотеке существенно превышает стоимость аренды аналогичного жилья, - объясняет коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. - По итогам сентября медианная арендная ставка в Санкт-Петербурге составила 54 тысячи рублей. Логично предположить, что через 10 лет эта сумма увеличится. Однако окончательная стоимость аренды формируется под влиянием множества факторов. При этом ежемесячный ипотечный платеж остается фиксированным на весь срок кредита, что является его ключевым преимуществом по сравнению с арендой".

По мнению эксперта, сегодня аренда оказывается более удобным форматом для тех, кто ставит на первое место мобильность и возможность свободно менять место жительства. Интерес к ней продолжит расти в крупных городах, где гибкость важнее долгосрочных обязательств.

Как прогнозирует риелтор Бондарев, массовый отказ от приобретения жилья в пользу аренды уже к 2035 году обернется тем, что большинство к тому времени сорокалетних людей останутся без своего дома - и уже навсегда. Это усилит давление на рынок аренды, вызовет рост цен и подорвет усилия государства в сфере демографии, ведь без решения "квартирного вопроса" на основе владения люди реже решаются создавать семьи и заводить детей.

В свою очередь, Евгений Белокуров полагает, что переход к арендной модели в ближайшие годы в России вряд ли станет массовым. Владение собственным жильем останется не только базовой потребностью граждан, но и важным элементом финансовой и социальной стабильности общества.

"По нашим оценкам, собственное жилье не утратит своего значения, аренда останется удобным дополнением, но не станет полноценной заменой", - уверен специалист.

Кстати

По данным "Яндекс Недвижимости", в сентябре 2025 года медианная стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры в Петербурге составила 288 тысяч рублей. За последний год она увеличилась более чем на 12 процентов. В зависимости от района медианная цена одного квадратного метра варьируется от 173 до 715 тысяч рублей, а медианная полная стоимость однушки - от 6,5 до 30,7 миллиона рублей. На вторичном рынке, по данным агентства "Невский простор", средняя цена квартиры в сентябре составила 10,9 миллиона рублей, а стоимость квадратного метра - 226,4 тысячи рублей, увеличившись с начала года почти на семь процентов.