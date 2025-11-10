Стала известна цена самой маленькой комнаты в России

Комнаты в России за год подорожали на 6,1%, спрос на них вырос почти на треть. Площадь самой маленькой комнаты составляет 6 кв. м, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

© eugenekeebler/iStock.com

Согласно объявлению на "Авито", комната площадью 6 кв. м в пятикомнатной квартире продается в Москве недалеко от станции "Павелецкая" за 3,5 млн рублей. Жилье находится на первом этаже кирпичного дома. Согласно фото, жилье готово к проживанию, есть мебель.

На втором месте по самой маленькой площади - комната в четырехкомнатной квартире в Нижнем Новгороде площадью 7,3 кв. м, продается за 700 тыс. рублей. В комнате сделан косметический ремонт.

На третьем месте - комната площадью 8 кв. м в деревне Шпаньково Ленинградской области. Объект продается за 630 тыс. рублей в трехкомнатной квартире.

"Одна комната закрыта, во второй проживает пара. Санузел раздельный, требуется ремонт. Собственность более 10 лет, никто не прописан", - отмечается в объявлении.

Сколько стоят комнаты

По словам ведущего аналитика федеральной компании "Этажи" Александра Иванова, средняя стоимость квадратного метра в комнатах составляет 88,99 тыс. рублей, что почти в 1,5 раза ниже, чем в квартирах.

"Для тех, кто нуждается в собственном жилье и не имеет накоплений, такой тип жилья нередко становится единственно доступным", - сказал ТАСС эксперт.

При этом средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте за год росла динамичнее, чем в полноценных квартирах. Если в целом на вторичном рынке жилья этот показатель увеличился на 0,7%, то в комнатах рост составил 6,1%.

Рост спроса на комнаты также спровоцировали резко выросшие за последние несколько лет ставки аренды, продолжил Иванов. В итоге комнаты стали приобретать как временное жилье с последующей сдачей его в аренду. "Относительно прошлого года объем предложения в сегменте продажи комнат вырос на 10,1%, а спрос - на 31,7%. Однако пока дефицита предложения на рынке продажи не наблюдается, и оно почти вдвое превышает спрос", - объяснил эксперт.