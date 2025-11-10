Снижение цен на жилье резко замедлилось

В октябре 2025 года темпы снижения цен на вторичном рынке жилья резко замедлились. По данным консалтинговой компании SRG, отрицательная динамика зафиксирована лишь в семи городах из 50 против 19 в сентябре 2025 года.

Жилье подешевело в следующих городах:

Краснодар — на 1,02%, до 125,9 тысячи ₽ за м;

Ярославль — на 0,51%, до 98,8 тысячи ₽ за м;

Новокузнецк — на 0,48%, до 91,8 тысячи ₽ за м;

Пенза — на 0,26%, до 93,3 тысячи ₽ за м;

Хабаровск — на 0,24%, до 132,5 тысячи ₽ за м;

Чебоксары — на 0,21%, до 112,6 тысячи ₽ за м;

Иваново — на 0,11%, до 99,4 тысячи ₽ за м.

Такую динамику аналитики объясняют уменьшением объема предложений и возобновлением спроса. Продавцы стали осторожнее выводить объекты на рынок, а часть покупателей вернулись к сделкам, чтобы зафиксировать условия по ипотеке. В результате рынок перешел в состояние «тонкого равновесия», рассказал РБК руководитель направления «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» SRG Максим Русаков. По его прогнозу, до конца года цены останутся вблизи текущих уровней.

Стоимость жилья выросла в 43 городах. Лидерами по росту цен стали: Курск — на 2,68%, до 121,3 тысячи ₽ за м, Махачкала — на 2,48%, до 125,3 тысячи ₽, Владивосток — на 2,12%, до 183 тысяч ₽.