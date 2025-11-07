В России заявили о тревожном тренде с покупкой квартир на вторичке

В России в очередной раз признали недействительной сделку с продажей квартиры, вернув жилье пенсионерке, действовавшей по указке мошенников. Причем женщина предоставила справку о своей дееспособности, на суде признала, что осознавала происходящее, однако суд все равно встал на ее сторону.

Это тревожная тенденция говорит о том, что покупатель почти не имеет способов защитить себя – продавец в любой момент может потребовать квартиру обратно, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей юрист Александр Хаминский.

«Постепенно складывается практика, когда сторона, покупающая недвижимость, ставится в заведомо неравное положение, так как продавец в любой момент может потребовать признать сделку недействительной, поскольку действовал под влиянием мошенников», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что если эта судебная практика закрепится, это негативно отразится на рынке вторички, так как россияне просто станут бояться идти на такие сделки.

Чтобы обезопасить себя юрист посоветовал заранее принять меры перед совершением сделки. В частности, следует потребовать от продавца нотариально заверить заявление, что он продает квартиру в своих интересах без участия третьих лиц. Сделку лучше всего застраховать, а в качестве гарантов правомерности сделки к ней лучше привлечь родственников продавца.

Но даже все эти меры не гарантируют, что в конечном итоге сделку не признают незаконной – суды сегодня принимают решение в каждой конкретной ситуации индивидуально, подчеркнул Хаминский. Он отметил, что эти проблемы, в том числе противоречивость многих решений, власти уже признали. Чтобы изменить систему и сделать ее более справедливой, необходимо утвердить разъяснения и акты официального судебного толкования высшей инстанции, пояснил специалист. Он призвал дождаться, какой подход к решению подобных споров поддержит Верховный Суд.

Напомним, подобная схема стала большой проблемой при сделках купли-продажи квартир, на фоне чего в Госдуме приступили к обсуждению необходимости ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности участников сделок. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность. Суды встают на сторону продавцов, которые уверяют, что находились под влиянием мошенников, а покупатели остаются ни с чем ― без квартиры и денег.