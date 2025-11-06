Одному типу недвижимости в России предрекли подорожание

В 2026 году цены на машино-места в России вырастут на 5-10 процентов по сравнению с 2025-м. Подорожание этому типу недвижимости предрек бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

Специалист отметил, что в новых жилых проектах спрос на парковку для автомобилей превышает предложение, а в старых районах трудно строить новые машино-места.

«Московские власти постоянно ужесточают требования к парковочным местам в новых ЖК, но это не решает проблему в старых районах, а в новых ведет к росту себестоимости», — добавил Трепольский.

Эксперт назвал машино-место надежным активом, который растет в цене и может приносить стабильный доход от аренды. В связи с этим специалист посоветовал покупать такую недвижимость на начальных этапах строительства жилых комплексов. На момент ввода в эксплуатацию такой объект может подорожать на 15-25 процентов, подчеркнул Трепольский.

При этом выгоднее всего выбирать паркинг в густонаселенных районах, где есть острый дефицит машино-мест. В таких локациях доходность от сдачи в аренду парковки может быть выше, чем от квартиры, заключил специалист.

Ранее стало известно, что самое дорогое машино-место в Москве стоит 53 миллиона рублей. Оно располагается на минус первом этаже жилищного комплекса вблизи Кремля. Площадь парковочного пространства составляет 18,9 квадратного метра. Помимо парковки, покупатель получит в собственность две кладовые.