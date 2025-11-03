Перечислены меры безопасности при покупке жилья у пенсионера

Приобретение недвижимости у пенсионеров связано с повышенными рисками признания сделки недействительной через суд. Как защититься от таких ситуаций, в интервью агентству "Прайм" рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

По словам эксперта, согласно Гражданскому кодексу, сделка может быть признана ничтожной, если продавец был признан недееспособным или не осознавал значения своих действий. В этом случае покупатель обязан вернуть недвижимость, а продавец — деньги, причем дееспособная сторона должна дополнительно возместить реальный ущерб, если докажут ее осведомленность о недееспособности контрагента.

"Проверка чистоты сделки — комплекс мероприятий по проверке объекта недвижимости и субъекта сделки-продавца. На этом этапе выявляются риски, которые могут быть препятствием для заключения сделки", — пояснила Манджиева.

С 2020 года действуют правила компенсации добросовестным приобретателям за утрату жилья за счет государства. Для получения выплаты необходимо доказать, что покупатель предпринял все возможные меры проверки и не знал о статусе продавца. Юрист рекомендует запрашивать у пожилых продавцов справки из диспансеров, включать в предварительные договоры условия о документальной проверке и оформлять титульное страхование права собственности.

В Госдуме приступили к обсуждению возможности ввести в России обязательное предоставление справки о дееспособности при сделках купли-продажи квартир. Поводом к начавшейся дискуссии стали случаи оспаривания продавцами квартир сделок через суд со ссылками на собственную недееспособность.

Суды встают на стороны продавцов, а покупатели остаются ни с чем — без квартиры и денег. Власти также анализируют ситуации, когда продавцы квартир оспаривают сделки из-за того, что якобы находились под влиянием мошенников.