Названа стоимость самой дешевой однушки в Москве

Минимальная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы сейчас составляет около четырёх миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, пишет «Лента.ру».

За такую сумму можно купить жильё площадью 29 квадратных метров в деревне Батыбино, расположенной в Троицком округе столицы. Эксперт отметил, что стоимость объекта фактически вернулась к уровню до пандемии.

Большинство предложений на рынке сейчас находятся в диапазоне от 9 до 15 миллионов рублей. По данным агентства, в октябре 2025 года в Москве выставлено около 7,5 тысячи «однушек» на вторичке — это на 30% меньше, чем годом ранее.

На фоне повышения ипотечных ставок и снижения доступности кредитов спрос на небольшие квартиры перестал падать и стабилизировался после заметного спада в 2022–2023 годах.