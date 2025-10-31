Предсказан рост стоимости жилья в аренду на ближайшие два года

Рост на арендное жилье еще возможен, но уже не такими темпами, как раньше, рассказал эксперт в сфере гостиничного бизнеса Денис Булохов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что спрос на готовое качественное жилье в России остается высоким. Он объяснил это тем, что люди, приезжающие в крупные города или выбирающие комфорт, предпочитают не снимать и ремонтировать, а сразу заселяться в жилье с отделкой и сервисом. Кроме того, добавил Булохов, владельцы жилья постепенно понимают, что житейский ремонт под сдачу увеличивает доходность и снижает простои.

«В Москве и мегаполисах мы подходим к платежеспособному пределу: дальнейшее значительное повышение будет возможным лишь за счет уникальных локаций, премиального сервиса или технологических решений. В регионах рост еще будет, но в меньшей степени. Ориентировочно на ближайшие 12-24 месяца я оцениваю возможный рост цен аренды в сегменте качественного жилья с ремонтом на уровне 10-15 процентов годовых в крупных городах и 5-7 процентов в средних и малых рынках», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Булохов считает, что динамику цен будет определять степень обновления существующего фонда, доступность альтернатив — гостиниц, сервис-апартаментов и мини-отелей, уровень услуг, а также экономическая ситуация, инфляция, динамика доходов населения и корпоративные расходы на размещение. Эксперт делает вывод, что рынок аренды с ремонтом еще жив, он сохраняет запрос на качество и готовое жилое решение, но это уже не этап стремительного роста.

Ранее отмечался рост цен на первичную недвижимость в России. За 2025 год отечественные новостройки прибавили в цене 12 процентов. Наибольший прирост наблюдается в Омске, где цены взлетели на 13 процентов.