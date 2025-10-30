Tesla представила автономный дом за 600 тысяч рублей

Tesla представила проект Tiny House — автономный жилой модуль площадью 76 м² стоимостью $7789 (примерно 620 тысяч рублей). Готовый дом поставляется с установленными солнечными панелями, системой накопления энергии и климат-контролем, что позволяет ему функционировать независимо от центральных коммуникаций. По информации YouTube-канала TeslaCarWorld, опытное производство домов уже запущено на заводе Tesla в Калифорнии.

Концепция компактного автономного жилья, безусловно, привлекает внимание и отвечает глобальному тренду на энергоэффективность. Но говорить о массовом спросе на подобные решения в России преждевременно. Дело в специфике нашего рынка и климатических реалиях, которые нельзя игнорировать, отмечает ведущий аналитик Amarkets Игорь Расторгуев.

По данным Росреестра, к началу 2025 года в стране насчитывалось около 11 миллионов владельцев участков под ИЖС. Однако при всём интересе к автономности наши соотечественники в первую очередь думают о надёжности и практичности. Цена в 620 тысяч рублей за готовый модуль выглядит привлекательно на фоне средней стоимости строительства дома в России — около 7 миллионов рублей. Но возникает ключевой вопрос: насколько подобное решение адаптировано к российским условиям? Компактные модульные дома от отечественных производителей стартуют от 1,5–1,7 миллиона рублей, и они уже учитывают наши климатические особенности — усиленное утепление, устойчивость к морозам до минус 40 градусов, подчеркивает эксперт.

Что касается автономности на солнечных панелях — здесь картина ещё более неоднозначная. Установка системы на 3–5 киловатт обходится в 300–800 тысяч рублей, а срок окупаемости в центральных регионах составляет свыше 20 лет. Короткий световой день зимой, когда как раз максимальна потребность в электричестве и отоплении, делает полную энергонезависимость скорее дорогостоящей мечтой, чем практическим решением. В южных регионах ситуация получше, но и там рентабельность остаётся под вопросом, отмечает аналитик.