Эксперт объяснила, в чем выгода траншевой ипотеки

Выгода траншевой ипотеки заключается в том, что кредит выдается частями, поэтому в первые месяцы платежи минимальны. Данный финансовый инструмент особенно удобен для покупателей жилья в новостройках. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова.

К слову, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками группы «Плюс», доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70%.

По словам Шароварниковой, в зависимости от условий договора, траншей может быть до пяти.

«У нас популярностью пользуются не более двух: первый — в день подписания договора, второй — после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Поскольку выдается не весь лимит кредита сразу, а только его часть, то это позволяет платить проценты именно на этот объем заимствованных средств», — отметила эксперт.

После получения всех средств заемщик может снизить в банке процентную ставку до уровня той, которая будет действовать на момент получения последнего транша.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого говорил, что в 2026 году для большинства россиян аренда квартиры будет выгоднее ее покупки.