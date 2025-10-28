Россияне бросились брать ипотеку

По итогам третьего квартала 2025 года количество ипотечных сделок на рынке старой Москвы выросло вдвое относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Тенденция к восстановлению ипотечного рынка в особенности заметна в сегменте комфорт/эконом. Чаще всего россияне брали ипотеку в июле, когда доля таких сделок составила 69 процентов — на девять процентов больше, чем в июле 2024-го. В классе бизнес больше всего ипотеки брали в сентябре — 48 процентов от общего числа сделок против 37 процентов годом ранее. При этом общая доля ипотечных сделок в обоих классах с августа по сентябрь 2025-го не изменилась и продолжает составлять 60 процентов.

Статистика по московским жилым комплексам, в которых продажи идут уже несколько лет, также свидетельствует о росте популярности ипотеки. Прирост составляет почти 30 процентов год к году. Эксперты связывают такую динамику со смягчением денежно-кредитных условий и снижением ключевой ставки. При этом аналитики отмечают, что окончательное восстановление рынка произойдет не раньше середины 2026 года.

Ранее стало известно, что 63 процента россиян рассчитывают через 10 лет стать владельцами однокомнатной квартиры или студии.