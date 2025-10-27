В России захотели выдавать военнослужащим жилье

Российские военнослужащие смогут получать жилье или сопоставимые выплаты, соответствующий закон внесен правительством РФ на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на сайте ГД.

Согласно пояснительной записке, право на получение жилья или сопоставимых выплат предоставляется однократно, за исключением случаев, когда речь идет об улучшении жилищных условий. Текст документа опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что получение жилья в качестве члена семьи другого военнослужащего не является препятствием для признания собственных жилищных нужд. При наличии установленных законом оснований, военнослужащий сохраняет право на жилье независимо от того, обеспечен ли он жилплощадью как член семьи другого военного или гражданина, сказано в пояснении к законопроекту.

Документ предусматривает, что заключение брака или рождение детей в семье военнослужащего официально считаются основаниями для улучшения его жилищных условий. Кроме того, предлагается закрепить единую норму площади для признания нуждающимися — 15 квадратных метров на человека.

Законопроект был подготовлен Министерством обороны РФ. По данным источников газеты «Ведомости», поступившим 21 октября, инициатива нацелена на решение жилья десятков тысяч военных семей, испытывающих сложности с обеспечением жильем. Эксперты, комментировавшие инициативу для «Ведомостей», отмечают, что законодательное уточнение механизма получения квартир может существенно повысить социальные гарантии для тех, кто служит в вооруженных силах России.