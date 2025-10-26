Желающим купить недвижимость россиянам дали советы

Желающим купить недвижимость россиянам рекомендовали накопить большую сумму для первоначального взноса вместо того, чтобы оформлять ипотеку при нынешней ключевой ставке. Таким советом в разговоре с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Если россияне задались такой целью, во-первых, им нужно купить пилюли, которые позволят им жить лет до 150. Лет в 100 выходить на пенсию, а все это время работать"Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

«Дело в том, что сейчас ввязываться в ипотеку при этих ставках, конечно, можно, но копить — это более удобный вариант. Потому что именно ипотеку оформлять нет никакого смысла. Я имею в виду, что когда-то ключевая ставка снизится, и тогда уже можно будет смело идти в нее с этим самым накопленным первоначальным взносом», — поделился Беляев.

Экономист отметил, что при современной стоимости недвижимости накопить даже на первоначальный взнос достаточно сложно.

«Но если задались такой целью, то нужно посмотреть, прикинуть, какую квартиру вы хотите купить, какие условия по ипотеке есть, сколько денег нужно на первоначальный взнос — он тоже не маленький. Потом нужно оценить, сколько денег у вас уйдет на обслуживание этой самой ипотеки, то есть погашение основного долга и выплата процентов», — добавил он.

Также, по словам Беляева, считается, что десять процентов от любого заработка можно откладывать без всякого ущерба для текущего потребления.

«Учитывая, что тут ставится уже такая более серьезная цель, значит, надо как-то снизить потребление до необходимого минимума. Наверное, надо как-то поскромнее отдыхать, поскромнее одеваться и копить деньги на первоначальный взнос. Других рецептов нет», — заключил специалист.

"Стараться двигаться по службе, повышать оклад, искать, может быть, вторую-третью работу для того, чтобы были дополнительные заработки. Чудес-то не бывает"Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил россиянам с тремя и более детьми снизить ставку по семейной ипотеке до двух процентов годовых. Депутат также предложил сохранить для россиян с одним ребенком ставку по жилищным кредитам в шесть процентов, а для россиян с двумя детьми — снизить до четырех процентов.