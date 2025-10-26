В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на покупку квартир

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) рассказал, что в России ряд категорий граждан могут получить субсидию на жильё, доступную только один раз в жизни.

По его словам, на такую помощь от государства могут претендовать льготные категории граждан, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. В этом случае субсидия может достигать 70% и более от стоимости квартиры.

«Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья учётной норме — метраж на одного человека меньше установленного в вашем регионе значения (например, в Москве это 10 кв. м, в Санкт-Петербурге — 9 кв. м), проживание в аварийном жилье или наличие тяжёлого хронического заболевания у члена семьи, делающее совместное проживание невозможным», — цитирует парламентария ТАСС.

Кошелев добавил, что к льготным категориям также относятся семейные пары в возрасте до 35 лет, многодетные семьи, военные при определённой выслуге лет и члены семей погибших военнослужащих, бюджетники и госслужащие, участники земских программ, дети-сироты, вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также граждане, признанные малоимущими и нуждающимися в жилье.

Уточняется, что молодые семьи могут рассчитывать на субсидию в размере до 30-35% от расчётной стоимости жилья. Размер помощи для военнослужащих составит до 100% в зависимости от выслуги лет. Для остальных категорий, отметил Кошелев, субсидия может составлять от 5% до 70%.

