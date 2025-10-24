Цены на недвижимость сегодня: что следует знать и к чему готовиться

Цены на недвижимость в России активно растут. «Рамблер» собрал новости по стоимости жилья в стране в 2025 году, а также выяснил, кому следует задуматься о покупке квартиры.

«Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Град Девелопмент» пишут, что проекты премиальной недвижимости на стадии котлована демонстрируют более значительное повышение стоимости по сравнению с другими сегментами.

Средняя стоимость квадратного метра в таких комплексах сейчас составляет 819 тыс. руб., что на 169 тыс. руб. выше, чем годом ранее. В то же время динамика цен на новостройки в других сегментах столичного рынка отличается.

Комплексы комфорт-класса на начальной стадии строительства подорожали на 8%, достигнув отметки в 351 тыс. руб. за квадратный метр. Проекты бизнес-класса выросли в цене на 1%, составив 501 тыс. руб. за квадратный метр. В то же время, элитные и делюкс-проекты стали дешевле на 7%, и их средняя стоимость снизилась до 1,9 млн руб. за квадратный метр.

Как трансформируется рынок вторичной недвижимости в различных регионах

По данным РБК, в крупных российских регионах стоимость вторичного жилья в административных центрах существенно выше, чем в других частях области. Согласно исследованию аналитиков «Домклик», наибольший разрыв в ценах наблюдается в Московском регионе, Свердловской области и Пермском крае.

Исследование рынка вторичной недвижимости Москвы и Подмосковья выявило значительное различие в стоимости квадратного метра. В столице этот показатель на 136,6% превышает стоимость в области. За последний год разрыв между ценами увеличился на 25,9 процентных пункта.

Цены на готовое жилье в Екатеринбурге значительно выше, чем в области, увеличившись на 132,2%. Однако ежегодный прирост стоимости здесь менее заметен и составил всего 6,5 процентных пункта.

Третье место по величине разрыва принадлежит Пермскому краю: стоимость жилья в Перми на 96,1% превышает средний уровень по региону. За последний год этот разрыв вырос на 9,7 процентных пункта.

Что нужно знать о расчете госпошлины при сделках с жильем

С 2025 года размер госпошлины за регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости зависит от ее кадастровой цены. При стоимости до 20 млн руб. для физлиц пошлина — 4 тыс. руб., для юрлиц — 44 тыс. руб. При регистрации договора участия в долевом строительстве для физлиц пошлина — 700 руб., для юрлиц — 12 тыс. руб. При ипотеке для физлиц — 1 тыс. руб., для юрлиц — 4 тыс. руб. За право собственности на земельный участок для ЛПХ, садоводства или огородничества — 1 тыс. руб. За одновременную постановку на кадастровый учет и регистрацию права для физлиц — 6 тыс. руб., для юрлиц — 66 тыс. руб. Если стоимость выше, размер пошлины можно узнать с помощью калькулятора на сайте Росреестра. Росреестр рекомендует проверять выписку ЕГРН на наличие правопритязаний.

Кому следует задуматься о покупке квартиры в 2025–2026 годах

Экономист Олег Вьюгин сообщил News.ru, что покупка жилья в промежуток между 2025 и 2026 годами станет более привлекательной для людей со средним уровнем дохода. По его мнению, увеличение предложения на рынке недвижимости будет способствовать росту доходности от вложений в материальные активы.

Он отметил, что владельцы крупных денежных сумм будут искать пути сохранения и приумножения своего капитала. Они обратят внимание на фондовый рынок, вложат средства в золото или криптовалюту либо оставят деньги на депозитах, поскольку крупный капитал приносит значительный доход. В то же время, добавил экономист, средний класс продолжит приобретать квартиры, как и прежде.