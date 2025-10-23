Резиденцию Жириновского в Москве выставили на продажу

В Москве выставили на продажу резиденцию основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Стоимость объекта составляет 800 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Резиденция представляет собой комплекс с зеленой крышей и ярко-оранжевым фасадом площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Кузьминки. Всего на участке, который арендован собственником до 2052 года, четыре корпуса по 500 квадратов, собственный лес из голубых елей и парковка на 50 автомобилей. На территории установлено множество камер.

Интерьер жилья отличается большим количеством пестрых ковров и массивной мебелью. По документам, особняк принадлежал совхозу имени Горького, которым владеет жена правой руки Жириновского Сергея Абельцева. Его арестовали в июле 2024 года за мошенничество в особо крупном размере.

Никаких особняков и миллионов: какое имущество Жириновский оставил наследникам

Ранее сообщалось, что цитаты Жириновского появятся на улицах российских городов.