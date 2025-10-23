Аренда жилья в России рекордно подорожала

Стоимость аренды жилья в Москве побила рекорды. По подсчетам ДОМ.РФ, снять квартиру в столице в третьем квартале можно было в среднем за 115 тысяч рублей. Это на 4% больше, чем год назад. К пиковому сезону (концу лета - началу осени) аренда всего за три месяца подорожала почти на четверть (на 23%).

© «Российская газета»

Студию в столице можно снять в среднем за 87 тысяч рублей, однокомнатную квартиру - за 75 тысяч. "Двушки" и "трешки" подорожали до 143 тысяч и 223 тысяч рублей соответственно. При этом в расчетах не учитываются квартиры площадью более 100 кв. м.

В Санкт-Петербурге найм жилья подорожал за год на 3%, до 57 тысяч рублей. В других населенных пунктах аренда за год даже подешевела - с 42,6 до 40,4 тысячи рублей.

В среднем по стране студию можно арендовать за 42 тысячи рублей, однокомнатное жилье - за 40 тысяч, двухкомнатное - за 72 тысячи, трехкомнатное - за 119 тысяч, а квартиру с большим числом комнат - за 342 тысячи рублей (и только этот тип квартир за год подешевел - было 368 тысяч рублей).

При этом доходность от сдачи квартиры в аренду по итогам третьего квартала снизилась. В Москве жилье приносит 6,4% в год (в третьем квартале 2024 года было 8%), в Санкт-Петербурге 6% (было 6,6%), в остальных городах 6,3% (было 7,3%).

Доходность подсчитывалась как сумма платежей, полученных арендодателем за год, к медианной стоимости новой квартиры.

Предложение арендных квартир сейчас - самое высокое для конца III квартала за последние пять лет. Хотя в течение полугода оно и плавно снижается. К началу октября арендаторам предлагалось 88,5 тысячи квартир. Год назад было лишь 56,2 тысячи.

Сильнее всего расхватывают "однушки" - число объявлений о сдаче их в аренду сократилось за квартал на 15%. Число "двушек" уменьшилось на 3%, количество квартир с большим числом комнат, напротив, растет.