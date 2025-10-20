Путин обратил внимание на прогнозы по сокращению объемов ипотеки на 20%

Президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным директором публичного акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко обратил внимание на данные корпорации по сокращению объёмов ипотеки на 20% в 2025 году.

«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объём ипотеки сократится в этом году процентов на 20?», — поинтересовался российский лидер, его слова приводятся на сайте Кремля.

Мутко подчеркнул, что такие прогнозы объясняются структурой приобретения жилья. По его словам, «все эти годы» примерно под 80-90% в покупку жилья вкладывались только ипотечные деньги.

Сейчас, отмечает гендиректор компании, структура приобретения жилья изменилась — 65% покупают жилплощадь за ипотеку.

Он добавил, что за последние месяцы выдается уже не 10-13 тыс. ипотечных рыночных кредитов в месяц, а по 23 тыс.

Ранее руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин дал рекомендации, как досрочно погасить ипотеку и снизить общую переплату.

Советник председателя ЦБ России Кирилл Тремасов между тем предположил, что к концу следующего года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя.

Он отметил, что прогноз среднегодового значения ключевой ставки в России в 2026 году составляет 12—13%.