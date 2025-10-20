Средняя стоимость квадратного метра в новостройках к 2030 году увеличится на 51,8% по сравнению с 2025 годом, до 279,6 тысячи ₽. Сейчас она составляет 184,1 тысячи ₽. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) для госкомпании «Дом.РФ».

Рост цен составит около 7,8% в год, но будет неравномерным. В 2025–2026 годах он будет сдерживаться высокой ключевой ставкой и достаточным предложением. С 2027–2028 годов рост цен ускорится на фоне снижения ставки и дефицита из-за сокращения числа новых проектов, говорят аналитики. При этом доступность жилья для покупателей существенно не снизится, считают в АКРА. По прогнозу ЦБ, в 2027 году ключевая ставка упадет до 7–8%, то есть ставки по ипотеке установятся на уровне 9–10%, отметил ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Эксперты не согласны с прогнозом агентства, пишут «Ведомости». По мнению директора BnMap.pro Сергея Лобжанидзе, консолидация застройщиков не обязательно вызовет подорожание. Бизнес-партнер BM Group Дмитрий Павлов добавляет, что в массовом сегменте цены сохранят текущие темпы роста. Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик полагает, что рынок может столкнуться не с дефицитом, а с перепроизводством: новостроек вводится больше, чем продается. В этом случае рост цен будет не выше инфляции, прогнозирует эксперт.