Самый дешевый дом в России выставлен на продажу

Самый дешевый дом в российской деревне выставлен на продажу в Чувашии всего за 110 тыс. рублей. Такие данные приводятся в совместном с экспертами рынка недвижимости исследовании ТАСС.Лидером по минимальной стоимости стал одноэтажный деревянный дом площадью 40 кв. м в деревне Молгачкино. Постройка 1955 года отапливается печью. Участок размером 40 соток включает баню, скважину и плодовые деревья и кустарники.

На втором месте по доступности дом в деревне Ситцева (Челябинская область) ценой 150 тыс. рублей. Это деревянное строение 1998 года площадью 53,6 кв. м с тремя спальнями, которое требует ремонта и продается без мебели. Участок составляет 14 соток.

Третью позицию занимает предложение в селе Талдан (Амурская область), где дом площадью 42 кв. м стоит 237 тыс. рублей. Частично меблированная постройка 1955 года имеет печное отопление и погреб. На участке в 17 соток расположен кирпичный гараж с отоплением и огород.

Эксперты отмечают, что подобные дома, даже имея статус ИЖС, продолжают стремительно дешеветь. Такие объекты часто не соответствуют современным запросам из-за отсутствия удобств и центрального отопления. Их нередко покупают под снос для последующего строительства нового жилья. За год в ряде регионов средняя цена на подобные дома упала на 20-25%, рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании агентства недвижимости Елена Чегодаева.

Цена в 100 тыс. рублей является своеобразным психологическим порогом, ради которого продавцы готовы размещать объявления на федеральных площадках. При этом жилье, пригодное для комфортного проживания, начинается примерно от 700 тыс. рублей, отметил руководитель сервиса по аналитике рынка недвижимости Алексей Попов. За эти деньги можно приобрести, например, очень маленький новый дом из бруса.

Ранее эксперты назвали самый дорогой загородный дом, который представлен на рынке элитной недвижимости России. Он расположен на Минском шоссе в Московской области и стоит чуть более 8,1 млрд рублей.