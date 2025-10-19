Россиянам напомнили срок действия дачной амнистии

Дачная амнистия в России продлится до 1 марта 2031 года. Срок действия меры напомнил депутат Госдумы (ГД) Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

«Упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дачные дома, построенные до мая 1998 года, будет действовать до 1 марта 2031 года», — сказал Чаплин.

Депутат отметил, что дачная амнистия позволяет решить проблему россиян, чьи права на дома и земельные участки либо не оформлены вовсе, либо оформлены частично.

Ранее Чаплин сообщил, что дачную амнистию в России расширили на хозяйственные постройки — теперь под нее попадают сараи, бани и летние кухни. Чтобы зарегистрировать объект, потребуется подтверждение права на землю и технический план, подготовленный кадастровым инженером. При этом постройки должны быть зарегистрированы в государственных реестрах до 1 января 2013 года.