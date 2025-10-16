В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

Больших проблем на рынке жилья в России не наблюдается. О ситуации с недвижимостью в стране рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова, пишет РИА Новости.

«Больших проблем не наблюдается. Безусловно, ситуация может различаться, есть регионы, где ситуация с распроданностью хуже», — уточнила представительница финансового регулятора.

Так, в Москве нет проблем со спросом на жилье — 49 процентов строящихся объектов уже распроданы. Однако есть регионы, где гораздо больше невостребованных новостроек, и есть признаки затоваривания рынка, отметила Данилова.

Речь в том числе идет о Краснодарском крае, где раньше наблюдался бум спроса, а теперь распроданность составляет 21 процент. Похожая ситуация сложилась в Ростовской (24 процента) и Ленинградской (25 процентов) областях. Данилова пояснила, что высокий спрос на новостройки в этих регионах сформировался в период действия массовой льготной ипотеки. «Застройщики реагировали и вводили больше жилья, поэтому там объем непроданного жилья оказался выше», — пояснила эксперт.

По прогнозам представительницы ЦБ, скоро ситуация нормализуется, так как девелоперы стали вводить меньше проектов.

Ранее в институте развития «Дом.РФ» спрогнозировали существенное подорожание жилья в России в 2027 году. Цены начнут расти на фоне снижения ключевой ставки, роста спроса и нехватки нового предложения на рынке.