В России предложили ввести ипотеку по профессии, чтобы стимулировать жителей выбирать определённые виды деятельности.

Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко, комментируя запуск в Казахстане ипотеки для специалистов ряда профессий, переезжающих в сёла.

«Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает, как некий пуш для привлечения кадров. Например, отлично ведь себя зарекомендовала программа «Земский доктор», когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались «подъёмные», — сказал Аксёненко.

По его словам, когда у специалиста будет своя квартира или дом, вряд ли он по окончании контракта поедет жить и работать в другой город.

Как добавил депутат, для медиков, например, такая система будет отлично работать в связке с законопроектом об «отработках» молодых специалистов в госучреждениях здравоохранения.

