Мишустин поручил проработать вопрос о налоговых вычетах на покупку жилья

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о наделении регионов правом давать налоговые вычеты на покупку жилья работникам промышленных предприятий. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в кабмине.

© Вечерняя Москва

— Также будет проработан вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья работникам промышленных предприятий, — цитирует сообщение правительства РИА Новости.

До этого глава фракции СРЗП Сергей Миронов направил предложение Михаилу Мишустину о запуске программы льготной ипотеки для участников специальной военной операции. В документе указано, что такое решение усилит социальную поддержку военных и укрепит стабильность в обществе.

Еще в сентябре Мишустин заявил, что правительство РФ разрабатывает необходимые меры, чтобы преодолеть снижение спроса на жилье в стране.

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» рассказали, что стоимость аренды самой дешевой однокомнатной квартиры в столице составляет 25 тысяч рублей. Она находится в Троицком административном округе.