Риелтор объяснил рост спроса на рыночную ипотеку
Рост интереса к рыночной ипотеке — не просто статистика, а тревожный сигнал о кризисе доверия к первичному рынку жилья. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил основатель и почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
По словам эксперта, цены на строящееся жильё сегодня сильно завышены, а льготные программы перестали работать в интересах покупателей.
«Сейчас строящееся жильё, которое можно получить через два-три года, стоит на 30% дороже, чем аналогичное уже готовое — с ремонтом, мебелью и на вторичном рынке», — отметил почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Он подчеркнул, что льготные ипотечные программы фактически играют против покупателей. По мнению эксперта, необходимо менять принципы проектного финансирования и отказаться от идеи полного наполнения эскроу-счёта до завершения строительства.
Апрелев уверен, что россияне, покупающие жильё на вторичном рынке, действуют рационально.
По его словам, ожидание новостройки превращается в финансово невыгодное предприятие: ипотека под 6% на этот период обходится дороже, чем аренда квартиры, которая стоит около 3–4% годовых от её стоимости.