Условия для застройщиков жилья в новых регионах изменятся

Условия строительства жилых домов в новых регионах будут изменены. Об этом заявил заммиинстра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Международном жилищном конгрессе.

© Российская Газета

Два года назад девелоперов приходилось уговаривать выходить в новые регионы, сейчас там существует конкуренция, рассказал Стасишин.

В настоящее время в новых регионах действуют льготные условия для строительства жилья:

льготная ипотека под 2%,

льготные кредиты для застройщиков под 3%,

бесплатное предоставление земли,

строительство инженерных сетей и социальных объектов за счет федеральной программы.

Вскоре, однако, бесплатного предоставления там земли под строительство не будет, отметил Стасишин. Состоится переход на ее предоставление через аукционы.

Кроме того, Минстрой работает с квартирографией строящихся в новых регионах домов. Банки и застройщики пытаются увеличить объем однокомнатных квартир, отметил замминистра, тогда как ведомство выступает за увеличение числа двух- и трехкомнатного жилья.