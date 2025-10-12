В Москве нашли самую крошечную квартиру России

В столичном районе Отрадное выставили на продажу, вероятно, самую крошечную квартиру в России — апартаменты-студию площадью всего 8 квадратных метров, из которых жилая занимает 4,5. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость этой недвижимости составляет 2,5 миллиона рублей.

Продавец называет лот «уникальным предложением, единственным в своем роде». Несмотря на размер, в крошечном пространстве поместилось все необходимое для жизни, включая санузел, который расположен буквально в шаге от стола.

Кроме того, в студии есть свет, вода, канализация, теплый пол и панорамное окно от пола до потолка.

«Рабочий кабинет с возможностью остаться на ночь, если вдруг заработались. Продуманное пространство, эргономичная мебель и конструктивные фишки этой студии позволяют использовать ее как для работы так и для жизни», — говорится в описании объявления.

Для сравнения, другая «мини-квартира» в России находится в Подмосковье, в городском округе Старая Купавна. Там продают студию площадью 11,1 квадратных метра за ту же цену — около 2,5 миллиона рублей.

Тем временем средняя стоимость аренды квартиры в Москве вновь выросла (за третий квартал текущего года — на 8,2 процента) и составила 92 тысячи рублей в месяц.