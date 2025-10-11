В России могут запретить продажу жилья дороже 1 млн рублей за наличные

В России могут запретить покупать жильё за наличные, если цена недвижимости будет выше 1 млн рублей, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов.

По его словам, соответствующий проект находится на стадии обсуждения, при этом закон могут одобрить и принять достаточно быстро.

Юрист подчеркнул, что безналичный расчёт не только удобнее расчёта наличными, но и позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчёту между сторонами. Это, по его мнению, позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в результате сделки.

Аванесов также добавил, что покупку недвижимости за наличные уже запретили во многих странах.

