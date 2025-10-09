Недвижимость за рубежом: почему россияне стремятся купить жилье в Европе

С начала 2025 года россияне стали чаще выбирать для инвестиций в недвижимость страны Европы, особенно входящие в Шенгенскую зону. Это явление наблюдается впервые за три года, пишут «Известия» со ссылкой на агентство зарубежной недвижимости Intermark Global.

Эксперты сообщили, что за период с января по сентябрь 2025 года 41% сделок по покупке недвижимости в Европе пришлись на россиян, что на 11 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. Основной причиной этого роста стал увеличившийся интерес к приобретению жилья с целью получения вида на жительство. В 2025 году такие сделки составили 54%, тогда как в прошлом году их доля была 48%.

Страны Юго-Восточной Азии сместились на вторую строчку рейтинга, составив 32% от общего спроса. Они уступили лидерство. Третье место досталось Ближнему Востоку, чей спрос увеличился до 17%. Турция сохраняет четвертую позицию с долей в 6%.

После ажиотажа последних трех лет спрос на зарубежную недвижимость вернулся к уровню 2022 года и снизился на 35%. В 2025 году средний чек сделок вырос на 27%. Интерес россиян к покупке недвижимости за границей стабилизируется.

