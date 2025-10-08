Назван требуемый доход при покупке новостроек бизнес-класса в ипотеку

Аналитики изучили продажи квартир бизнес-класса в новостройках старой Москвы с начала года. Выяснилось, что 40% покупателей составляют люди с доходом от 250 до 500 тысяч рублей, 27% - свыше 500 тысяч, 20% - от 200 до 250 тысяч. Но даже такого достатка едва хватает на приобретение скромного жилья в кредит.

© Московский Комсомолец

Вот пример расчета ипотечного займа на квартиру с одной или двумя спальнями стоимостью 25 миллионов рублей. Кредитные условия: 23,2%-23,4% годовых, срок выплат – 30 лет.

Многое зависит от суммы первоначального взноса за квартиру. Если он составляет 5 025 000 рублей (20,1% от общей стоимости жилья), необходимый доход на семью – минимум 505 тысяч рублей; ежемесячный платеж составит около 400 тысяч рублей.

Если же первый взнос вдвое больше – 10 миллионов рублей, доход семьи должен стартовать от 380 тысяч; платить придется около 300 тысяч рублей в месяц.

По данным исследования Dar, 42% квартир в новостройках бизнес-класса по итогам января-августа куплено с использованием ипотеки. В июле показатель достиг 48%, а в августе - 49%. В сентябре доля покупок в рассрочку сократилась до 21,5%. Неизменной осталась доля сделок за наличный расчет - 29,5%.

Связь с макроэкономической ситуацией налицо. В условиях снижения деловой активности и падения уровня жизни доля сделок за счет собственных средств и рассрочек сокращается, с использованием ипотеки – увеличивается.

Наиболее чувствительный риск для застройщиков и ряда покупателей несет возможный пересмотр условий «Семейной ипотеки». Обсуждается повышение ставки для семей с одним ребенком и привязка ее к количеству детей. Подобная мера может умеренно сократить количество сделок в рамках льготных программ, говорят аналитики.

Портрет покупателей жилья бизнес-класса изменился, аудитория заемщиков помолодела, комментирует коммерческий директор девелопера Dar Анна Усатова. 53% – в возрасте от 25 до 35 лет, 47% – от 35 до 45 лет. Преобладают мужчины (60%), хотя вдохновителями идеи по приобретению нового жилья чаще выступают женщины. Две трети состоят в браке, а в семьях с детьми в 90% случаев - один или два ребенка.

Большинство покупателей работают по найму, что дает преимущество при одобрении ипотеки. Их доля составляет 78%, тогда как собственников бизнеса - 22%. Что касается отраслевой принадлежности, треть покупателей трудятся в торговле, 20% - в юриспруденции, по 13% - в строительстве, производстве стройматериалов и легкой промышленности. Остальные заняты в сфере государственного управления, на предприятиях авиа-, авто- и судостроения, топливно-энергетического комплекса и в IT-компаниях.