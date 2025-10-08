Все интереснее: стал известен новый курс доллара

Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 9 октября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 38 копеек, составив 81,5478 руб. Курс евро снизился на 73 коп. до 94,9351 руб.

Китайский юань установлен на отметке 11,3476 руб. Он снизился на 2 коп.

Курс доллара падает уже несколько дней.

«Фундаментальных признаков устойчивого тренда на девальвацию действительно сейчас нет: профицит счёта текущих операций сохраняется, валютные интервенции сглаживают резкие движения, а сдерживающая ДКП поддерживает рубль. Дополнительным фактором стабильности стало снижение импорта после ажиотажного спроса летом», - сообщили аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

Тем не менее, рубль остаётся чувствительным к внешним шокам и изменению цен на нефть.

«Учитывая дефицит бюджета, можно предположить тренд на плавную девальвацию рубля без резких скачков. Исходя из этого, наш прогноз на октябрь доллар/рубль: 83–87 рублей», - сообщили эксперты.

