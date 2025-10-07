Москвичам предсказали подорожание одного вида жилья

В ноябре-декабре 2025 года вторичное жилье в Москве может подорожать на пять процентов. Таким прогнозом с изданием «Ридус» поделился член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

В настоящее время, несмотря на сообщения в СМИ о подорожании вторичного жилья, его стоимость осталась на летнем уровне, отметил эксперт. Однако на рынке все же наблюдается небольшое оживление, констатировал он. Ориентировочно, цены к концу года поднимутся на пять процентов, возможно, немного больше. Однако рост стоимости вряд ли достигнет 10 процентов, уверен Барсуков.

В Москве за третий квартал 2025 года стоимость квадратного метра вторичного жилья увеличилась на 2,6 процента по сравнению со вторым кварталом и на 18 процентов в годовом выражении.

Ранее кандидат экономических наук Залина Казова предсказала возникновение «пузыря» на рынке недвижимости в России. Это произойдет в 2026-2027 году, если разница в цене между первичным и вторичным жильем сохранится на уровне 80 процентов.