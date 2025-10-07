В России снизился объем выдачи ипотеки

Объем выданной ипотеки в РФ за девять месяцев 2025 года сократился на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 2,59 трлн рублей, говорится в исследовании Frank RG.

"Всего за девять месяцев 2025 года было выдано ипотечных кредитов на 2,59 трлн рублей, что на 33,5% ниже, чем за аналогичный период 2024 года", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, объем выдач ипотечных кредитов в сентябре 2025 года составил 399,2 млрд рублей. Средний размер выдаваемого кредита, после трех месяцев снижения, вновь показывает рост и в сентябре 2025 составил 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025). В количественном выражении, напротив, наблюдается месячное снижение (-1%).

В сентябре было выдано 80,1 тыс. кредитов, что выше значений сентября предыдущего года на 3,7%. Помесячный рост может быть связан со снижением ЦБ РФ ключевой ставки, что повлекло за собой снижение ставок по рыночным программам.