В Госдуме нашли применение нераспроданным квартирам

Нераспроданные квартиры предложили передавать в социальную аренду для нуждающихся. Такое применение нереализуемому жилью глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

© Lenta.ru

Автор инициативы призывает власти выкупать у застройщиков невостребованную жилплощадь по себестоимости и сдавать ее в соцаренду малообеспеченным гражданам с возможностью последующего выкупа. Помимо нуждающихся, депутат предлагает сдавать жилье в соцаренду молодым семьям, студентам, врачам, учителям и работникам промышленных предприятий. Арендные платежи в этом случае будут зачтены в счет стоимости квартиры. Подобная практика, как подчеркнул Миронов, уже широко используется за границей. По мнению парламентария, такое нововведение позволит стройкомпаниям избавиться от неликвида, а россиянам — решить жилищные проблемы. Текущие объемы строительства арендного жилья, как добавил Миронов, недостаточны.

Стоимость строящегося жилья Москвы почти на 48% дороже уже отстроенных квартир

Ранее в Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для семей с двумя и более детьми. Ставку по семейной ипотеке для данной категории населения призывают сохранить на уровне шести процентов годовых.