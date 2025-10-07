Новые правила ввели для собственников жилья

Этой осенью в России вступили в силу важные нововведения, которые касаются всех владельцев жилья в многоквартирных домах.

Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила эксперт, обновленный Жилищный кодекс РФ расширил определение перепланировки, включив туда любые изменения границ и площади помещений. В числе таких действий — перенос или снос внутренних стен, установка новых встроенных шкафов или демонтаж старых — всё это теперь считается перепланировкой и требует получения согласия муниципальных властей.

Если собственники решат проводить ремонт без оформления разрешительных документов, и об этом узнают соседи и власти, то в суде могут потребовать вернуть квартиру в её первоначальный вид, а также взыскать судебные расходы.

Этой осенью в России также вступили в силу новые правила проведения капитального ремонта. Теперь за оценку технического состояния домов могут отвечать не только региональные органы власти, но и сами собственники, а расходы на ремонт будут покрываться либо из бюджета, либо за счет жильцов.

Кроме этого, в России вводится государственный контроль за капитальным ремонтом домов, если он осуществляется через специальные счета. Работы по ремонту смогут выполнять только лицензированные юридические лица или индивидуальные предприниматели, входящие в саморегулируемые организации и заключающие договоры подряда.