Идею выдавать ипотеку обещавшим родить ребенка семьям поддержали

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддерживает идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка на определенный срок. Об этом рассказал в беседе с ТАСС президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

© Lenta.ru

Необходимо предоставить возможность получения льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и всем остальным, отметил он. Однако в настоящее время улучшить жилищные условия по льготной программе могут только семьи с детьми. Предоставить возможность получить жилье по льготной программе можно было бы и молодым семьям без детей — при условии соблюдения обязательств в определенный срок. Если в этот период семья не выполнит обязательства по рождению ребёнка, ставка увеличивалась бы до рыночной, а при выполнении — оставалась бы льготной, предложил Глушков.

С точки зрения самого продукта, то есть льготной ипотеки под обязательства по рождению детей, уже разработано несколько вариантов, отметил он. Однако возникает вопрос наличия необходимых ресурсов.

Он также отметил, что эксперты ждут снижения ключевой ставки, что предоставит Минфину больше свободы в распоряжении лимитами для расширения льготных программ. Тогда Минфин сможет перераспределить средства и предложить мотивацию для более широкого круга семей, способствуя улучшению демографии в России.