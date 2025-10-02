Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

В России предложили окрасить фасады хрущевок в яркие, позитивные цвета. С инициативой выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева, которые направили обращение главе Минстроя Иреку Файзуллину, сообщает РИА Новости.

В федеральную программу по перекраске фасадов планируют включить не только хрущевки, но и другие типовые дома советской эпохи. Авторы инициативы отметили, что фасады домов, в которых живут миллионы россиян, выполнены в однообразных серо-бежевых тонах, что негативно сказывается на психологическом состоянии жителей. Исследования подтверждают, что цветовое оформление способно снижать уровень стресса и поднимать настроение, отметили инициаторы.

Цветовые решения должны основываться на данных цветопсихологии, учитывать климатические особенности региона, историческую среду и мнение местных жителей. В качестве примера успешной реализации такого подхода приводится опыт города Читы, где фасады домов окрашены в яркие цвета.

Предлагаемая программа может стать частью национального проекта «Жилье и городская среда» и будет финансироваться по схеме софинансирования: федеральный центр будет предоставлять методическую поддержку, разрабатывать колористические паспорта и гранты для художественных проектов, а регионы и муниципалитеты займутся организацией работ и привлечением жителей.

Практика обновления фасадов типовых домов советского периода действует и в столице, где здания перекрашивают или обрамляют фасадами.

