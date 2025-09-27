Назван самый дорогой город в мире по аренде жилья

Самая высокая месячная плата за аренду однокомнатной квартиры среди столиц крупнейших экономик мира зафиксирована в Лондоне и Сингапуре, где она превышает 2,7 тысячи долларов. При этом Москва в этом рейтинге занимает 46-ю позицию.

Как подсчитало РИА Новости, в британской столице средняя стоимость составляет ровно 2,7 тысячи долларов, а за жилье в центре города придется заплатить уже 3,1 тысячи. Практически идентичные расценки действуют в Сингапуре.

Значительно доступнее аренда в Вашингтоне (2,3 тысячи долларов), Амстердаме (2,25 тысячи) и Дублине (2,2 тысячи). Замыкают первую десятку Рейкьявик, Люксембург, Гонконг, Берн и Копенгаген с ценами от 2,16 до 1,75 тысячи долларов.

Согласно данным Росстата за август, средняя стоимость аренды в Москве достигает 687 долларов. Самой же дешевой столицей стала Дакка в Бангладеш, где месяц проживания обходится всего в 93 доллара. Также к числу наиболее бюджетных вариантов относятся Исламабад, Лусака, Каир, Алжир и Нью-Дели с ценами менее 200 долларов.

Ранее сообщалось, что в Лондоне мужчина пытался сжечь отель для беженцев.